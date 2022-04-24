Cooler Master 酷碼科技斥資千萬打造的沉浸式遊戲體驗車「酷玩行者」4月23到24日前進台中洲際棒球場，參與中信兄弟「We Are Family主題日」活動，現場不僅包含Cooler Master產品周邊展示販售，同時也開放沉浸式遊戲體驗區讓民眾遊玩，感受多元科技娛樂饗宴。

中信旗下擁有中信兄弟棒球隊、新北中信特攻籃球隊以及中信飛牡蠣電競戰隊，是台灣第一家擁有3支不同競賽項目職業隊伍的公司，這周末「We Are Family」主題日期間，Cooler Master於洲際棒球場舉辦盛大慶典邀請球迷粉絲一同參與，搭配中信兄弟形象打造主題式闖關活動。現場準備了3道關卡包含海帶拳、籃球挑戰、酷玩行者遊戲體驗，挑戰民眾的觀察力、反應力以及爆發力，只要完成關卡就能獲得參加獎勵，若是滿足官方額外條件還會解鎖超大豪禮！加碼抽市價NT$6,490的Caliber R1S 電競椅。

2022年是Cooler Master創立30周年，酷玩行者為此舉辦「酷玩30」慶祝活動，邀請民眾一同歡慶這個值得興奮的時刻，4月23、24日競賽項目為酷玩籃球機，限時30秒投球挑戰自我極限，成績最高者還有機會可獲得Cooler Master CK350機械式電競鍵盤一組，24日更加碼舉辦投籃極限賽，只要達到指定分數門檻即可不限次數挑戰，吸引民眾共襄盛舉，體驗多元娛樂玩法。

酷玩行者接下來將會繼續展開全台巡迴之旅，與各領域的合作夥伴攜手舉辦跨界活動，共同開創前所未有沉浸式娛樂體驗新格局。最新活動內容可至酷玩行者IG獲得更多消息。