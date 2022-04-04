中信兄弟4日移師新莊繼續交手富邦悍將，靠著鄭凱文6局失1分好投帶領，加上福來喜、許基宏連續開轟，以4比1拿下開季2連勝，奪下本季首勝的鄭凱文賽後歸功於捕手配球引導。

鄭凱文此役先發6局用90球，投出2次三振、1觸身球，雖被敲6支安打但僅失1分，賽後他對福來喜配球、引導讚譽有加，「他一直不斷用肢體動作鼓勵我，要我相信他、相信自己也相信隊友，讓我很有自信地去投球，加上守備也幫了很多忙，很多可能形成的安打都有守住，讓我少丟很多分。」

總教練林威助也肯定鄭凱文的表現，「他通病就是第1局會比較不穩定，但過了之後就會慢慢回穩，今天也都有把危機控制在狀況內。」聽聞許多投手都對福來喜蹲捕讚譽有加，「助總」笑著說：「那這樣家駒跟宇杰2位捕手要更加油了。」他認為，福來喜確實狀況漸入佳境，這2場配球也相當成功。

富邦此役推出本土王牌江少慶先發，希望能搶下本季首勝，沒想到他僅投3.2局就用90球，被敲7安打包括2轟，失4分都是責失分，送出6次三振，吞下敗投。總教練丘昌榮賽後認為，江少慶此役狀況不差，可能一開始對方有鎖定速球攻擊，「球速也有出來，好幾球有150公里，主要是進壘角度被鎖定。」