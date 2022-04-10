統一獅陳鏞基。（陳怡誠攝）

統一獅雖然接連折損林安可、蘇智傑2名重炮，老將陳鏞基今天挺身而出，2局敲出2分炮縮小分差，5局林靖凱敲出安打逆轉，最終就以8比4擊敗富邦悍將，奪下3連勝。

獅隊總教練林岳平賽前表示，蘇智傑右膝髕骨骨裂，將長期缺陣，加上先前的林安可，獅隊「外野3帥」只剩1人。在傷兵滿營的情況下，老將跳出帶頭衝，陳鏞基在第2局從富邦先發投手范米特手中敲出2分炮，將比分縮小至1分差。

5局上獅隊攻勢再起，靠著連續3支安打攻下2分逆轉，7局上胡金龍再補上帶有2分打點安打，獅隊再添3分保險分，最終就以4分差獲勝，拿下近期3連勝，也讓富邦吞下2連敗，開季6場比賽僅拿1勝。

古林睿煬在首局挨蔣智賢3分炮，但他很快回穩，先發5局投出7次三振、2保送，被敲4安、失2分，拿下勝投，最快球速156公里平生涯最速。

對於古林睿煬本季首場先發的表現，「餅總」說：「跟之前他在二軍投的內容結果一樣，也是5局，他在二軍也是在兩出局後保送、安打、得分，今天在第1局就出現，希望他在下一局重新去調整。」

古林睿煬則表示，謝謝隊友的幫忙，今天自己的球速很好，但球速不會是自己主要追求的東西，希望球的品質能更好，他也提此役在2出局後會有小亂流，在配球策略這部分是之後需要加強的。