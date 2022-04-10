樂天桃猿曾仁和10日迎來本季初登板，沒想到新球季初先發只投2球就被打到右腳，被擔架抬出場，球團更新傷情，曾仁和的右側腓骨近端經過斷層掃描確認後，影像顯示為線型骨裂。

曾仁和在熱身賽2次出賽都被打者打出的球擊中腳踝，都沒能完成預計投球內容就提前退場，也讓他本季首次登板延到今天，沒想到今天面對中信兄弟開路先鋒王威晨，只投2球就被強襲球打中右膝，當場倒地無法站立。

之後工作人員出動擔架把曾仁和抬出場，桃猿緊急換上左投王溢正接替投球，之後將他立刻送醫檢查，最新檢查結果出爐，「曾仁和右側腓骨近端經過斷層掃描確認後，影像顯示為線型骨裂，目前還不知道要缺陣多久，將持續觀察。」

雖然曾仁和突然傷退，但臨危授命的王溢正繳出好投，4.2局沒有被敲任何安打，投出2次三振、1保送，無失分，接替上場的蘇俊羽、賴鴻誠、陳禹勳聯手壓制，全場只讓兄弟敲出3支安打，以5比0奪下2連勝，兄弟連2場遭到完封、苦吞4連敗。