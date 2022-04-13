樂天桃猿黃子鵬去年轉任先發投手後表現的非常出色，23出賽有22場先發，拿下9勝8敗，自責分率更是本土投手第一，身為Red Bull運動員的他參與「Level Up」挑戰，挑戰「控制」及「專注、反應力」。

黃子鵬擅長「低肩側投」，由於出手角度較低，加上球是後側面及底面同時受力，因此滑球橫移幅度相當大，容易造成微幅球路上飄的錯覺，因而多變化出刁鑽球路。然而，這次Level Up挑戰，黃子鵬要挑戰自己「控制」這個刁鑽球路，考驗控球穩定度。

一般投球的九宮格訓練都是鎖定終點位置進行投球，但這次Level Up挑戰卻是在球路軌跡中出題，要求黃子鵬投球通過指定鐵環，再到捕手位置，相當不容易。在順利通過第一關卡後，第二關難度更升級，黃子鵬必須面對連續三個排列成曲線軌跡的鐵環，配合被設定好的軌跡，控制變化球的位移幅度，才能順利過關。

挑戰期間，黃子鵬從剛開始有點興奮挑戰的心情，歷經多次嘗試失敗後，不禁坦言「這比上場投球還難！」他認為要成功穿過兩個鐵環還算可行，但連續三個非直線軌跡相當考驗他的控球穩定度，遠比當初想像中的還難。

第2關則讓更多人看見黃子鵬在接球訓練上的專注力和反應力，並且更能理解他為何在投手丘上能夠展現過人的守備能力。

通常在球場上，接球的反應都是毫秒之間決勝負，因此這次在考驗接球反應上，除了要求三位教練在8公尺外投出變化多端的球路，包含高飛球、彈地球等等，Level Up的挑戰更將全場關燈，只留下一盞燈，照亮黃子鵬站立的位置、僅半徑2公尺的投手丘。

關燈後視野縮小，黃子鵬幾乎只能仰賴聽力，在聽到擊球聲的聲音，才能知道從哪個方向出球，並且瞬間反應接球。黃子鵬透露：「我什麼都看不到，等到聽到擊球聲才出手真的來不及，我最後完全憑感覺接球！」黃子鵬只能全心投入、專注全身感官，聽聲辨球，全場幾乎屏住呼吸，見證黃子鵬連續無失誤接下20多顆。