國內連續5天單日新冠肺炎確診人數破千，民眾正常生活之餘仍不鬆懈防疫，由於近日不少確診者足跡有在職業運動賽事，中華職棒也針對相關防疫應變措施做出公告。

以下是中華職棒針對新冠確診者足跡重疊於球場觀眾席的應變措施公告全文：

有關中華職棒球場防疫相關應變措施：

如有接獲CDC或地方衛生局通知確診足跡重疊於球場觀眾席間時，聯盟將會通知球團關閉球場進行相關清消作業，如遇賽事舉行時，則規劃延賽事宜。

進入球場工作核心區之聯盟、球團隊職員，需打滿兩劑疫苗以上始得進入，未達打兩劑者，每日進場均得做快篩檢測，全程配戴口罩。

如球場工作核心區內有1名隊職員、工作人員確診時，確診者依規定後送，該球場應暫停比賽3日，進行環境清潔消毒，同一球場內密切接觸之隊職員、工作人員應進行居家隔離及採檢，按CDC規定居家隔離10日+7日自主健康管理。

復賽時程除依「中央疫情指揮中心」之指示及衛生單位疫情調查結果辦理外，另評估下列條件：

1.教練、球員匡列人數較少時，比賽得恢復舉行。

2.若匡列之教練或球員以一軍為主時，可由二軍教練或球員支援，使一軍賽事恢復進行。

3.若二軍教練、球員因支援一軍，或二軍被匡列人數過多導致戰力不足時，則該隊二軍賽事將暫時停賽。

4.若二軍可支援選手不足時，將視可支援之人數狀況決定一軍復賽時間。

5.停賽之賽程安排，另召開球團代表會議討論後決定。