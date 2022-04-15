富邦悍將15日繼續作客洲際面對中信兄弟，推出本土王牌江少慶先發，但他投不滿3局就狂丟9分，但他在3局丟掉9分全非自責分，也改寫聯盟單局丟掉最多自責分紀錄。

富邦開季至今出賽7場僅拿下1勝，期間吞下2次3連敗，今天推出江少慶力拚止敗，前2局雖有2次保送但沒被敲安，投出3次三振、無失分，沒想到3局隊友守備出狀況，游擊手李宗賢個人單局3次失誤平聯盟記錄（聯盟第5人），也被提前換下場，富邦換上王勝偉接手鎮守游擊。

江少慶3局沒能完成就已投74球，退場時還留下一、三壘有人的局面，接手的范玉禹沒能守成，2名壘上跑者也都回來得分，失掉的分數都記在江少慶身上，不過都是非自責分。

過去聯盟單局失最多非自責分是2019年9月29日的統一獅隊施子謙，在第3局丟掉9分中有8分非自責分，今天江少慶在第3局單局狂丟9分非自責分。

另外，若是在都沒有自責分的情況下，過去有2位投手單場失7分非自責分，江少慶丟掉9分皆無自責分也是中職史上頭一遭。