昨天在中華職棒場上中信兄弟以13：6海宰富邦悍將，此戰富邦先發投手江少慶失掉9分但都非自責分。3局隊友守備出狀況，游擊手李宗賢個人單局3次失誤平聯盟記錄(聯盟第5人)被提前換下場，而今天球團選擇讓他下二軍沉澱，總教練丘昌榮表示：「我還是相信他回來後，能夠調整得很好。」

昨天比賽3局下富邦的守備亂成一鍋粥，中信王威晨擊出滾地球時富邦游擊手李宗賢發生接球失誤，然後操之過急送出離譜暴傳，沒想到他的狀況還沒完，當下一棒李聖裕擊出內野滾地球時他又沒把球接好，讓跑者趁機回本壘得分，李宗賢單局就出現3次失誤。

接著總教練丘昌榮看子弟兵不太對勁，將他換下場，改讓王勝偉接替游擊位置，李宗賢本場比賽只留下1打數無安打3失誤紀錄。而今天球團也做出決定，將李宗賢下放二軍，並拉上內野手楊晉豪、投手游霆崴，丘昌榮希望子弟兵能好好沉澱心情，找回守備感覺。

李宗賢今年27歲，司職游擊、三壘手，2016年加入富邦前身義大犀牛直到現在，截至上季生涯打擊率是.272，有11轟、150打點、70次盜壘。2016年他就隨義大拿下總冠軍，2017年入選明星賽並獲得三壘金手套獎，2019年也入選明星賽，2020年則以游擊手身分獲選聯盟年度最佳十人。