統一獅隊16日「開箱」新洋投羅昂，初登板先發6局投出5次三振、2保送，被敲4支安打、無失分，獅隊投手群聯手完封富邦悍將，以6比0勝出，拿下3連勝，讓富邦吞下5連敗也是本季首度遭到完封，開季1勝8敗。

獅隊今年洋投來台時間較慢，也是各隊唯一尚未使用洋投的球隊，直到今天才啟用首名洋投羅昂，他也繳出優質先發，並獲選單場MVP。

羅昂初登板隊友也給予火力支援，1出局後林靖凱靠著富邦游擊手于森旭失誤上壘，獅隊也把握機會，滿壘時陳鏞基敲出二壘安打、一棒送回壘上所有跑者，3局下再添3分，持續將領先擴大。

近況十分慘淡的富邦今天賽前將前役單局3失誤的李宗賢下放二軍，拉上楊晉豪，今天游擊交給于森旭鎮守，但仍是發生失誤，威迪茲先發5局失掉6分皆非責失，富邦兩場比賽下來累積15分非責失。

來台首戰就繳出好投，羅昂透露布雷克幫助許多，「我有問他很多撇步，加上今天天氣也很涼爽，我也有聽說之後台灣天氣會越來越熱，但我不會怕，因為對方也是同樣情況。」