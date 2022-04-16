味全龍董秉軒與哥哥柏霖。（陳怡誠攝）

味全龍16日賽前邀請「森林之王3」冠軍的柏霖PoLin開球，由弟弟董秉軒為他接捕，兄弟倆難得在棒球場上「合體」，董秉軒也誇讚哥哥開球投得很好。

柏霖今天受邀開球，由董秉軒擔任教練指導，「小時候有跟爸爸、秉軒一起丟過球，但我可能比較沒有棒球的細胞，我覺得我還是唱歌好了。剛剛上場前他有教我一下，他說我投得滿好的。」

開球前柏霖也獻唱幾首歌，但他透露，弟弟同樣擁有一副好歌喉，「他也很愛唱歌，會自彈自唱，吉他也彈得很好。」被問到之後是否有機會兄弟一起合唱，柏霖笑著說：「為什麼不？」

去年董秉軒敲出生涯首轟時，家人們都有到場見證，柏霖當天到場較晚，但一踏進球場時就聽到歡呼聲，正好是弟弟開轟，他分享觀賽心得，「我覺得很驚艷，職棒球員都要有很強的心理素質，也要有很強的自律性，過去我長年在國外一度堅持不下去，但想到弟弟在棒球路上努力奮鬥，還是要繼續努力下去。」

看到哥哥為自己的演藝路努力，董秉軒也十分敬佩，希望兄弟倆能在各自領域發光發熱，不過今年開季董秉軒從二軍出發，他認為主要可能是在守備上還有不足之處，教練團才沒把他放在一軍名單。

董秉軒說：「從熱身賽時自己的打擊手感都維持得滿不錯的，原本在自辦熱身賽時會很想拚一軍，但可能是自己守備還要加強，現在在二軍除了打擊外，也會找教練特守，希望能把自己該做的做好，隨時做好準備等待教練指示。」