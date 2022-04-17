味全龍16日9局下滿壘反攻氣焰被樂天桃猿「再見牽制」澆熄，猿隊後援投手豪勁與一壘手陳俊秀配合抓到在壘上的郭天信，龍隊總教練葉君璋透露，本來已經要請正好在身邊的張建銘提醒一壘跑者要小心，「想說下一顆球要講，沒想到還不到下一球前就死了。」

龍隊8局打完還落後5分，但在9局下2出局後展開反攻，趁著猿隊投手王躍霖不穩之際攻佔滿壘，猿隊再換上終結者豪勁又接連保送、安打失掉2分，讓龍隊追到3分差，但最後比賽在投手與一壘手默契配合下結束。

葉總表示，這就是經驗，「球員不能只會打擊，各方面、跑壘、守備都要專注，犯錯後希望他們自己會有所成長。」他也認為，會發生這樣的情況是球隊自己的問題，「其實不該有機會讓裁判去判。」賽前教練團也有特別再與球員提醒。

「其實樂天過去就有很多這樣的牽制，感覺今年特別多。」葉總透露，當時滿壘追到落後3分時，原本已經要跟正好站在身邊的張建銘說，請他提醒一下一壘跑者要小心，沒想到話才剛說完，還沒有機會提醒，壘上跑者就遭牽制出局。

遭牽制出局的郭天信還原當下情況，他坦言自己不夠專注，才會造成這樣的結果，「那時後看他（豪勁）前一球已經往本壘投，就沒那麼注意，也沒有發現俊秀學長已經從後面進來。」

而他原本是代表球隊追平分，但最後卻變成整場比賽最後一個出局數，郭天信也成為網路上球迷討論的焦點，「我有看網路評論，被鞭慘了。」但他說自己不會受到留言影響，會更專注在球場上的發揮，「我不會再哭了啦！」