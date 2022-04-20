昨天中華職棒迎來精采比賽，味全龍前往台中洲際棒球場挑戰中信兄弟，此戰他們打線徹底爆發，總計敲出12支安打、3支全壘打，以11：5打爆中信兄弟，拿下漂亮的勝利，也將戰績提升到5勝5敗。一壘手拿莫．伊漾繳出4支2、3分打點，成功獲選為單場MVP，先發投手廖任磊也奪下本季首勝。

味全本季迎來元老級炮手林智勝，讓球隊有了新的氣象，他們面對上季年度總冠軍中信毫不畏懼。先發投手廖任磊在首局就遇到亂流，被敲2安打失掉1分，不過他馬上調整回來，在接下來投球只被擊出2安打、沒有失分，總計投5局被敲3安失1分、有2保送，自責分率是5.19，成功拿下本季首勝。

廖任磊能奪勝投打線給了極大幫助，第4局他們一口氣灌進3分，第6棒一壘手拿莫．伊漾和第7棒右外野手曾陶鎔合力演出「背靠背」全壘打，幫助球隊以3：1反超。第6局味全換上羅華韋投球，打線再給予「爆量級」火力，瘋狂海灌8分，中信投手呂彥青控球不穩，換上官大元又被陳品捷轟出滿貫炮。

中信在7、9局努力追分，江坤宇敲出深遠三壘安打，加上王威晨滾地球合力攻下2分，接著味全投手呂偉晟造成滿壘局面，而王玉譜沒能化解危機投出保送失分，然後又被李聖裕敲出滾地球，好在順利解決剩下兩棒，味全成功以6分差擊退中信，拿莫．伊漾全場4打數2安打(1轟)貢獻3分打點，獲單場MVP。