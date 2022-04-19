比漾廣場美妝選物店beauty STAGE新登場，加碼推出3000元送200元。（比漾廣場提供）

比漾廣場New Balance奶茶色休閒老爹鞋，特價1980元。（比漾廣場提供）

比漾廣場4月8日SHISEIDO東京櫃以全新樣貌登場。（比漾廣場提供）

新北市百貨母親節檔期陸續開跑，業者觀察，比起往年常推的鍋具爐具，今年母親節檔期更重視「讓媽咪對自己更好」，故除了化妝品，也主打運動潮流穿搭、名牌小包款，鼓勵媽咪出外開心擺拍，而受近期疫情升溫影響，部分百貨預估業績也保守看待。

永和比漾廣場母親節檔期於4月21日開跑，為期18天，推出化妝品單櫃滿3000元贈300元，並攜手新光三越旗下beauty STAGE美麗台，推出比漾卡單櫃滿3000元贈200元優惠；同期亦有全館指定櫃累計滿3000元贈200元等，母親節全檔期預估業績成長5%，約1.05億元。

而隨著健康意識抬頭，今年比漾廣場以「運動潮媽咪」為母親節主題，提供如機能型內著、棉質LOGO T恤、訓練用短褲、潮流運動鞋，及智能美型配件等，期許媽咪們放下鍋碗瓢盆換上潮流感運動服裝，多出門運動散心；另比漾廣場繼今年3月導入New Balance後，4月28日起也將迎來棉花糖系女裝－Poly Lulu進駐，主打中大尺碼。

另外，比漾廣場針對台新銀行比漾聯名卡卡友，也規劃系列加碼，首4日持聯名卡於全館單櫃刷滿5000元加贈100元，於指定服飾櫃刷滿3000元再加贈200元，周周另有聯名卡滿額好禮，最高回饋20%，讓聯名卡卡友享受優於市場的超值購物回饋。