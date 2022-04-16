樂天桃猿16日靠著霸林爵7局狂飆12K好投帶領，加上2次強迫取分成功，以6比3擊敗味全龍，拿下2連勝，也賞龍隊3連敗，加上另一地統一獅完封富邦悍將，獅隊也「超車」龍隊登上第2名。

霸林爵開賽接連解決龍隊11名打者，直到陳品捷內野安打才讓龍隊打者首度站上壘包，雖然之後又被敲出2支安打及投出1保送，但讓蔣少宏擊出投手前滾地球，僅失1分化解危機。度過4局亂流後，霸林爵繼續展現K攻，總計他7局用106球、狂飆12K平生涯最多，拿下開季2連勝。

不過猿隊牛棚在9局上演「劇場」，王躍霖在2出局後讓龍隊攻佔滿壘，猿隊緊急換上豪勁，雖然他上場就先保送張政禹、又被郭天信敲安，讓龍隊追回2分，但最後出其不意牽制一壘，讓郭天信在一壘出局，也澆熄龍隊反撲氣焰。

「沒到最後還是不能給對手任何機會。」猿隊總教練曾豪駒賽後說道，「最後投手與（陳）俊秀配合得很好，出其不意的牽制幫球隊拿下驚險的勝利。」霸林爵表示，看到9局的危機時不會緊張，相信牛棚隊友會幫忙把比賽守下來。

張閔勛今天2次強迫取分戰術都執行成功，賽後也獲得曾總誇讚，這就是張閔勛的優勢，「需要他時就有辦法執行成功，他的價值不只在與投手的搭配，一些戰術上配合、推進也做得不錯，這也是他好的地方，希望繼續維持。」

聽到總教練讚美，張閔勛謙虛的說只是運氣比較好，「就是跟著球隊暗號，不管用什麼方法，能幫球隊得分就是好方法。」