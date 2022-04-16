味全龍隊今年找來雙洋炮，目前在一軍擺上鈦龍，但他目前出賽4場表現不如預期，但在另名洋炮龍德力調整好之前，龍隊還是將他擺進先發打線，不過總教練葉君璋也說：「洋炮來一定會有適應上的問題，只是他還有多少時間？」

鈦龍來台出賽4場，18打席僅敲出3安包含1轟、吞下7K，打擊率僅1成76，表現明顯不如預期。葉總認為，洋將來到新環境一定會有適應上的問題，「只是他還有多少時間？還是要想辦法，還是要加油啦！」

昨天面對樂天桃猿，鈦龍前3打席都遭到三振，最後一打席他敲出左外野深遠飛球，原本以為球會過牆的他還霸氣甩棒想目送球離開，發現沒開轟後僅能跑上一壘，形成「最遠的一壘安打」，之後再靠對手失誤站上二壘，跑壘出現不少瑕疵，對此葉總說：「會有外籍教練跟他討論。」

至於龍德力的一軍「開箱」時間，葉君璋表示，至少會讓他打4、50個打席才會視情況上一軍。龍隊開季前幾場表現亮眼，但近期投、打都有些狀況，葉總表示，現階段應該是還不會做人員的異動，但他也點名幾名二軍的投手、像是趙璟榮、林羿豪、黃東淯、羅國華投得還不錯，會視情況將他們拉上一軍。