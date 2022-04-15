樂天桃猿陳冠宇15日先發6局僅失2分，繳出返台後首場優質先發，打線也給予火力支援，終場猿隊以8比2擊敗味全龍，猿隊也拉開與龍隊的領先優勢，目前以1.5場勝場差暫居龍頭。

陳冠宇去年季中加入猿隊表現卻不如預期，先發6場後被調離先發輪值，今年春訓時原本教練有意讓他從牛棚出發，但他主動請纓爭取先發角色，新球季首戰先發4局無關勝敗，今天再度先發，比下「龍王」王維中，拿到本季首勝也是生涯首場先發勝。

猿隊總教練曾豪駒賽後也直誇讚陳冠宇，「他今天投得非常好，勇於去對決、搶好球數，整體節奏快慢搭配非常好，也在武器球上製造很多揮空。很恭喜他今天拿到本季首勝，希望他可以記住這個感覺，繼續持續下去。」

陳冠宇則表示，此役他告訴自己不要有太大壓力，不要畏懼面對打者，減少投太多引誘球、主動攻擊好球帶，「下來後教練、胖哥（林泓育）也一直跟我說不要害怕做攻擊，很謝謝他們一直提醒我，也謝謝野手給我分數支援，讓我可以大膽進攻每位打者。」

拿下生涯首場先發勝，陳冠宇也能稍稍鬆口氣，「這是自己最想要的舞台，自己一直沒能表現出來難免不知所措，還好場上、場下的隊友一直鼓勵我、努力逗我笑，能加入球隊很開心，往後我也會把自己的優勢表現出來。」

而龍隊今天天母主場開幕戰推出王維中先發卻沒能搶勝，他此役狀況慢熱，首局球速明顯出不來，直到面對第5棒的梁家榕才出現2球超過140公里的球速，第2局起才逐漸找回球速，總計他投4.2局被敲7安，投出5次三振、3保送，失5分皆為責失，最快球速146公里。

對於王維中本季首場一軍先發表現，總教練葉君璋認為整體還不錯，「首局沒有進入狀況，這部分還要慢慢修正，其他都還不錯。」他也透露王維中下一場會正常輪值，用球數也會往上加，來到約100球左右。

樂天桃猿林承飛單場貢獻4打點。（鄭任南攝）

味全龍王維中本季首度先發投不滿5局就因達到預計用球數退場。（鄭任南攝）

中華職棒15日味全龍對樂天桃猿之戰，桃猿陳晨威7局上藉著安打自2壘直闖本壘，跳在空中企圖躲開接球飛撲欲觸殺的味全捕手吉力吉撈未成，掉落在吉力吉撈的身上遭到觸殺出局。（鄭任南攝）

中華職棒15日味全龍對樂天桃猿之戰，桃猿陳晨威7局上藉著安打自2壘直闖本壘，跳在空中企圖躲開接球飛撲欲觸殺的味全捕手吉力吉撈未成，掉落在吉力吉撈的身上遭到觸殺出局。（鄭任南攝）

中華職棒15日味全龍對樂天桃猿之戰，桃猿陳晨威7局上藉著安打自2壘直闖本壘，跳在空中企圖躲開接球飛撲欲觸殺的味全捕手吉力吉撈未成，掉落在吉力吉撈的身上遭到觸殺出局。（鄭任南攝）

中華職棒15日味全龍對樂天桃猿之戰，桃猿陳晨威7局上藉著安打自2壘直闖本壘，跳在空中企圖躲開接球飛撲欲觸殺的味全捕手吉力吉撈未成，掉落在吉力吉撈的身上遭到觸殺出局。（鄭任南攝）

中華職棒15日味全龍對樂天桃猿之戰，桃猿陳晨威7局上藉著安打自2壘直闖本壘，跳在空中企圖躲開接球飛撲欲觸殺的味全捕手吉力吉撈未成，掉落在吉力吉撈的身上遭到觸殺出局。（鄭任南攝）

中華職棒15日味全龍對樂天桃猿之戰，桃猿陳晨威7局上藉著安打自2壘直闖本壘，跳在空中企圖躲開接球飛撲欲觸殺的味全捕手吉力吉撈未成，掉落在吉力吉撈的身上遭到觸殺出局。（鄭任南攝）