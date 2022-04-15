味全龍隊今年仍擁有多1名洋將的優勢，是否將採取雙洋炮策略？總教練葉君璋認為目前還有時間觀察，目前將維持現況，2、3周後再來看是否變陣。

龍隊今年找來鈦龍、龍德力2名洋炮，因此捨棄掉去年擔任終結者的田澤純一，目前僅「開箱」鈦龍，但他目前出賽3場，13打數僅敲出2分，其中包含1轟，吞下4次三振，打擊率1成54。

葉總認為，鈦龍上一軍比較趕，感覺還在適應，「不論是比賽節奏、頭捕手配球、裁判好球帶都是，但我相信他會慢慢越來越好。他的擊球力量確實滿大的，跟之前看的資料是差不多的。」

今年各隊除了樂天桃猿外都找來洋炮，就是希望能增添火力，龍隊今年則是找來雙洋炮鈦龍、龍德力，洋投則有鋼龍、布里悍、伍鐸，如何把外援戰力發揮到最大化，考驗龍隊教練團智慧。

葉君璋說：「目前還有時間觀察，3洋投對球隊滿重要的，像是伍鐸可以幫我們後面投2局都贏球，而且我們也不知道之後投手的狀況如何，不只針對洋將還有本土投手，才能知道我們能不能用雙洋炮。」他認為，目前球隊會先保持現狀，大約觀察2、3周後再決定是否變陣。

葉總也分享自己觀察其他隊洋炮的感想，「感覺兄弟跟統一的福來喜、羅薩滿強的，感覺他們經驗都滿好的，富邦霸帝士應該是還在適應。」