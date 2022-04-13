賽前只差58球就能達陣中職史無前例3萬球里程碑，統一獅隊老將潘威倫在只差8球的情況下提前傷退，他在5局上面對樂天桃猿首棒打者林立只投2球卻突然腰部不適，勝投、3萬球里程碑都要再等等。

潘威倫本季重回熟悉的先發角色，前役面對味全龍，僅用65球完成先發7局投球，只被擊出2支安打，另投出2次三振、2保送，無失分，奪下生涯第147勝，投球數也來到2萬9942球。

前4局潘威倫投了48球，在第3、4局各失掉1分，打線則是在第2局打回3分，原本眼看3萬球、勝投資格都即將到手，卻在5局上面對林立，潘威倫投到第50球就突然停止，他投完球後手扶了一下後腰，防護員、投手教練都陸續走上投手丘關心，最後確認必須換投，由王鏡銘接手。

總計潘威倫此役先發4局、用50球，被敲6支安打、投1保送失2分，無關勝敗，目前生涯投球數2萬9992球，若他腰傷無礙，在下一場比賽就能達陣3萬球。