富邦悍將開季戰績1勝5敗暫時墊底，最大主因是打擊火力無法有效串連，原本寄望找來洋炮增添火力，但他5場比賽20打數吞下10K、僅敲出4安包含1轟，10日打線也做出調整，霸帝士移出先發，總教練丘昌榮認為，霸帝士頻頻遭三振，最大原因可能在變化球應付能力上。

富邦開季吞下3連敗，第4戰靠著陽耀勳生涯首支再見安打氣走中信兄弟，新球季首勝終於「開胡」，但昨天又以1分惜敗，5場比賽共只拿到14分，相較於其他4隊都已得到20分以上，攻擊火力明顯不足。

今天富邦先發打線也做出調整，霸帝士板凳出發，林益全重回先發行列，丘總說：「當初找洋炮來是希望能協助隊形更完整，希望他能在得點圈對球隊有些幫助，雖然他有過日職經驗，但也離開了幾年，經過熱身賽加這5場比賽，看起來還是要在適應一下亞洲球風。」

霸帝士頻頻遭到三振，丘昌榮認為最主要是變化球應付能力上的問題，「自辦熱身賽時看起來還可以，但最重要的還是臨場表現，今天先讓他休息一下。」

昨天富邦一路落後但2度追平，雖然延長賽吞敗，但也看出球員不放棄的韌性，不過丘昌榮仍認為，各部門還是有很多空間需要努力，才會有贏球的機會，他也將責任一肩扛，「在協助球員這邊，教練這邊還是要更加油。」