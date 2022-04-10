中職》也太倒霉！ 曾仁和連3場出賽腳都「中彈」 14:592022/04/10 中時 毛琬婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 樂天桃猿曾仁和。（樂天桃猿提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 樂天桃猿曾仁和10日迎來本季初登板，沒想到新球季初先發只投2球就被打到右腳，被擔架抬出場，猿隊緊急換上王溢正接替投球。 曾仁和在熱身賽2次出賽都被打者打出的球擊中腳踝，都沒能完成預計投球內容就提前退場，也讓他本季首次登板延到今天，沒想到今天面對中信兄弟開路先鋒王威晨，只投2球就被強襲球打中右膝，當場倒地無法站立。 之後工作人員出動擔架把曾仁和抬出場，桃猿緊急換上左投王溢正接替投球。 #中華職棒 #CPBL #樂天桃猿 #曾仁和 也許您會感興趣 其他人正在看 體育熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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