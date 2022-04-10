樂天桃猿曾仁和10日迎來本季初登板，沒想到新球季初先發只投2球就被打到右腳，被擔架抬出場，猿隊緊急換上王溢正接替投球。

曾仁和在熱身賽2次出賽都被打者打出的球擊中腳踝，都沒能完成預計投球內容就提前退場，也讓他本季首次登板延到今天，沒想到今天面對中信兄弟開路先鋒王威晨，只投2球就被強襲球打中右膝，當場倒地無法站立。

之後工作人員出動擔架把曾仁和抬出場，桃猿緊急換上左投王溢正接替投球。