「岳家三兄弟」近到職棒後各為其主，8日在第7局上演岳少華、岳東華兄弟首次投打對決，最後弟弟岳少華用一顆變化球成功引誘哥哥出棒，三振掉岳東華完成該半局投球。

岳家三兄弟只有排行第2的岳少華效力富邦悍將，大哥岳東華、小弟岳政華都在中信兄弟。昨天兄弟作客新莊，7局富邦換上岳少華中繼，雖然一度碰上亂流，但失掉2分都非自責分，最後還三振掉哥哥岳東華。

昨天的兄弟對決中，站在打擊區的岳東華看到弟弟投出第1球後還笑了一下，岳少華笑著說：「其實我也想笑，所以我不看他，一直專注在捕手身上，不然我看到他一定會笑出來。」

首度在一軍對決哥哥，岳少華前幾球都用速球攻擊，最後用一顆曲球吸引岳東華出棒，「當下其實也沒有想說一定要三振他，因為那時用球數已經很多了，只想讓他打不好，趕快解決那一局。」他透露賽後哥哥有打電話來，但並非討論球賽，而是要約打遊戲。

兄弟不同隊，最困擾的反而是他們的父母親，岳少華說：「之前熱身賽時爸媽有來看球，那時他們就在煩惱要幫誰加油，後來我們討論好，看誰主場就穿誰的球衣。」