富邦悍將陽耀勳。（杜宜諳攝）

開季至今勝場尚未「開胡」的富邦悍將8日展現韌性，8局下靠著5支安打加上2次保送，先將比分追到1分差，9局下張進德敲出適時安打追平，11局下陽耀勳代打敲出生涯首支再見安打，助隊以7比6氣走中信兄弟，本季首勝到手，也中止3連敗。

富邦前7局遭到兄弟先發投手泰迪壓制，僅在6局得到1分，但富邦展現韌性，趁著對手換投之際，8局下展開反撲，先追到1分差，9局下于森旭內野安打上壘，並靠著投手傳球失誤攻佔得點圈，張進德補上適時安打追平，也讓比賽進入延長賽。

11局下富邦首位打者王勝偉獲得保送上壘，林哲瑄短打失敗，但他站上壘包後用腳程將功折罪，成功盜上二壘並靠著暴投站上三壘，2出局後富邦再度啟用代打，陽耀勳打穿一壘防區，敲出再見安打，助隊拿下本季首勝。

開季吞下3連敗、今天又陷入5分落後，但富邦展現韌性上演逆轉秀，總教練丘昌榮也誇讚子弟兵，「選手都沒有放棄，希望這場勝利能夠激起大家的信心，我們還有很多不足之處，但一步一步慢慢來，至少能看得出來他們都不放棄，這一點很難得。」

被問到是否有拿到轉隊執教的首勝球，丘總說：「那不重要，重要的是要盡快讓大家把贏球感覺找回來，至少要把球賽打得像後半段那樣，把開賽到現在比較低迷的攻擊連貫性找回來。」

昨天擔任開路先鋒的陽耀勳，在首打席就因對主審好球帶不滿遭到驅逐出場，今天在最後關頭代打建功，他表示，自己只是鎖定設定的球，一棒成為英雄，也讓他賽後直呼「滿爽的！」，「其實前面球隊也沒有打不好，就是差一個氣而已，今天贏下來會讓大家更有自信、更放開手去打，相信大家的表現會越來越好。」

而另一地在澄清湖的比賽同樣打到延長賽才分出勝負，10局上樂天桃猿靠著投手暴投跑回超前分，沒想到開心沒多久，本季披上統一獅戰袍、相隔653天在一軍先發的胡金龍，在10局下打出陽春炮追平，相隔672天開轟，最後獅隊靠著陳重廷再見安逆轉，以9比8拿下2連勝。