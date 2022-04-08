統一獅8日移師高雄澄清湖棒球場進行主場賽事，賽前別具意義的邀請到鄰近的高雄長庚醫院心臟血管胸腔外科主治醫師，同時也是為總教練林岳平動刀的張仁平醫師擔任開球嘉賓。

去年底賽季結束後，因考量到第一次更換的心臟瓣膜已到使用年限，「餅總」隨即於12月二度進行心臟瓣膜置換手術，並且由14年前主刀的醫師張仁平再次率領團隊為他操刀，歷經十幾個小時的漫長手術後順利成功，除了球團、家人的支持外，餅總也特別發文感謝張仁平及醫療團隊的努力，讓他能夠重返球場，勝負一戰與生死一戰都是最好的結果。

趁著球隊本季首次於澄清湖擔任主場球隊，餅總也特別透過球團邀請高雄長庚醫院副院長陳武福及張仁平到現場擔任賽前儀式的嘉賓，球團更準備了以林岳平專屬logo所設計的獎盃，題上「鋼鐵意志」的文字，代表不管是餅總或是張仁平醫師，都是用鋼鐵般的意志一起挺過困難且漫長的手術過程。

賽前兩人在場邊見到面更是馬上先來個擁抱，氣氛格外感人，林岳平也特別與張仁平練習開球，為高雄主場賽事首戰開出漂亮好球。為了要回饋並鼓勵更多一樣有心臟疾病的病童勇敢面對病魔，獅隊今年賽季也將與中華民國心臟病兒童基金會合作，預計邀請小朋友們及家長一起到獅隊主場欣賞熱血棒球賽事。

林岳平表示，對抗心臟疾病是一條很漫長的路，希望能用自己的例子帶給小朋友們面對病魔的勇氣，並且能在球場留下快樂的回憶，「感謝球隊今天高雄主場首戰，特別邀請張仁平醫師擔任開球嘉賓，對於我而言是充滿意義，並且能擔任開球捕手與他完成開球任務，心中萬分感謝也致上最高敬意。」