台中市長盧秀燕今日穿上中信兄弟的球衣，和化身為「猛瑪．鋼鐸拉王者列車」的中捷列車一同合影，場面熱鬧。照片/台中市政提供

中華職棒新賽季今天開打，台中市長盧秀燕再下「戰帖」指出，去年中信兄弟勇奪總冠軍，今年一定要封王，希望二連霸，台中市府會舉行全市大遊行，屆時會邀請副總統賴清德穿上中信兄弟球衣一同來慶祝。

台中市長盧秀燕（右）前年兌現承諾，頭戴獅子頭主持市政會議。本報系資料照片

前年（2020）中華職棒總冠軍戰，由台中中信兄弟對決台南統一獅，台中市長盧秀燕與副總統賴清德對賭，指如果統一獅輸了，要賴清德來行銷台中農產品，如果台中輸了，盧秀燕就「獅子頭套跑一天行程」，結果盧秀燕願賭服輸，履行承諾，套上獅子頭出席市政會議。今天職棒賽季開打，過往好戲再度上演。

「搭乘中捷，中信告捷！」盧秀燕表示，中華職棒新賽季今天開打，同時這個月25日也是中捷通車一周年的日子，因此今天這場「猛瑪‧鋼鐸拉王者列車」啟航，也是揭開中捷周年慶的第一個活動。

台中捷運去年與中信兄弟攜手打造文心崇德站為中信兄弟主題車站，今年在中捷通車滿1週年慶前夕、中華職棒新賽季開打當天，中捷與中信兄弟再度聯手打造「猛瑪‧鋼鐸拉王者列車」，並於今(2)日啟航，主題車站也同步換上全新主視覺，為台中捷運週年慶月揭開慶祝首部曲。台中市長盧秀燕出席列車啟航記者會，邀請球迷搭中捷看球賽、遊台中，一起為中信兄弟加油。

盧也說，文心崇德站是距離洲際棒球場最近的捷運站，去年中捷與中信兄弟攜手打造為「猛瑪•鋼鐸拉」主題車站，車站入口處、詢問處、禁止飲食線及自動閘門均配合主題設計，今年車站不僅更新主視覺，月台門也都有中信兄弟球員的英姿，更彰顯主場球隊的氣勢，也是球迷打卡朝聖的景點。

盧秀燕並指出，去年中信兄弟勇奪總冠軍，今年一定要封王，王者列車今日啟航，希望今年二連霸封王，台中市政府會舉行全市大遊行，屆時會邀請副總統賴清德穿上中信兄弟球衣一同來慶祝。

「猛瑪‧鋼鐸拉王者列車」啟航記者會上午在中捷北屯總站舉行，啟航儀式後，中信兄弟領隊劉志威帶領媒體搭上首航列車，前往文心崇德站，中信兄弟應援團團長小白、啦啦隊Passion Sisters導覽車廂內彩繪亮點及主題車站新視覺，並分享必拍的打卡點。盧市長今日也穿上中信兄弟的球衣，和化身為「猛瑪．鋼鐸拉王者列車」的中捷列車一同合影，場面熱鬧。

今日活動，包含盧秀燕市長、交通局長葉昭甫、中捷董事長林志盈、運動局長李昱叡、新聞局長鄭照新、中信兄弟領隊劉志威也共襄盛舉。