清明連假結束，許多學生因假期期間前往外縣市出遊、與親友同學聚餐，跨縣市移動導致出現多名學生確診案例，台中市長盧秀燕7日下午說，台中市校園疫情有一點拉警報，呼籲各校應該提高警覺，多注意學生在校的健康狀況。

盧秀燕下午接受智泰科技捐贈VisLab-AI模型訓練軟體活動時，對著在場30多所公私立高中職校長提出叮嚀，她指出，今天有部分學校，已經出現停班或停課狀況，也有高中設置前進指揮所，展開全面快篩的工作。

盧秀燕表示，清明連假期間，如果學校的孩子有出遊與跨縣市移動的情性，相信班上老師會比較了解，因此要請各校多多關心、注意一下孩子的狀況，是否有身體不適、或其他症狀，都要特別警覺注意。

她說，清明連假結束後這段期間，很可能會進入疫情的高峰情，必須要去處理先前連假跨縣市移動所造成的結果，呼籲校長們和學校的教職員同仁，辛苦一點，多費心注意。

台中市今天新增新社高中國中部一對兄妹確診，兩人因連假期間接觸北部親友確診，盧秀燕隨即指示成立前進指揮所，全面篩檢，防堵疫情，全校高、國中部停課十天，確診學生就讀班級全部師生居家隔離。

確診兄妹家中還有3名弟妹，分別就讀新社國小及新社幼兒園，目前PCR採檢均為陰性，市府仍要求兩所學校進行「預防性停課」一天，後續再視情形恢復上課。

另外，弘文高中有3名同班同學、沙鹿國中有1名學生，連假期間曾接觸過確診者，已匡列接觸學生PCR檢驗，所屬班級「預防性停課」一天，後續視狀況加嚴加密。