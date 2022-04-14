新冠疫情持續燒進政府機關。立法院院長辦公室今天中午證實，行政院1名國會聯絡人，於昨天曾到立法院出席教育文化委員會，事後發現確診新冠病毒，為此，立法院已對會議室進行清消，呼籲有發燒、感冒等不適症狀者請速就醫，勿進入院區。

新冠病毒持續入侵各級行政機關，繼行政院有司機確診後，立法院也陸續傳出有立委、助理確診，如今行政院1名負責與立法院教育文化委員會聯繫的科長級國會聯絡人，也傳出確診新冠病毒。

對此，立法院院長辦公室今天中午證實，行政院1位國會聯絡人於4月13日曾到立院出席教育文化委員會，事後發現確診新冠病毒，立法院已立即對舉行委員會的群賢101會議室進行清消。

立法院院長辦公室表示，後續已請立法院內的各級單位，將曾與確診人員接觸者，分為無接觸、業務接觸、接觸確診個案三大類，比照自主應變作為做好自主健康監測，若有發燒、感冒等不適症狀，請速就醫並勿進入院區。