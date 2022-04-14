桃園市環保局針對有確診者的學校進行消毒。（桃園市環保局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市教育局官網公布有10校出現確診者，有確診者的該班級須停課10天、24日復課。

據了解，大忠國小有名5年級男學生確診；大溪國小有名5年級男學生、3年級女學生確診；永豐國中2年級女學生確診；六和高中2年級男學生確診；治平高中有名1年級男學生確診；林森國小有名5年級女學生確診；西門國小有名3年級女學生確診；觀音國中有名男教師確診。另外幼兒園部分乖乖幼兒園、巴黎幼兒園也個別新增1名女童確診。