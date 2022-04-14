桃園10校緊急停課 暴增10學生、1教師確診 17:462022/04/14 中時 陳夢茹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市教育局官網公布有10校出現確診者，有確診者的該班級須停課10天、24日復課。（圖取自教育局官網／陳夢茹桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市環保局針對有確診者的學校進行消毒。（桃園市環保局提供／陳夢茹桃園傳真） 桃園市教育局官網公布有10校出現確診者，有確診者的該班級須停課10天、24日復課。 據了解，大忠國小有名5年級男學生確診；大溪國小有名5年級男學生、3年級女學生確診；永豐國中2年級女學生確診；六和高中2年級男學生確診；治平高中有名1年級男學生確診；林森國小有名5年級女學生確診；西門國小有名3年級女學生確診；觀音國中有名男教師確診。另外幼兒園部分乖乖幼兒園、巴黎幼兒園也個別新增1名女童確診。 部立花蓮醫院院內感染擴大 2大傳播鏈累計87人確診 台南＋19再創單日高峰！小琉球旅遊5染疫 宜蘭進香團3確診 #學生確診 #有名 #10 #確診 #5年級 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台大男宿舍、農化系 傳至少6學生確診 12:402022/04/14 生活 台東縣議員確診 Ct值27！整個縣議會快篩 09:252022/04/14 生活 羅東晶園會館表演羅東高商女學生確診 全校採檢 13:442022/04/14 生活 高雄員警再爆2確診 疫調人員、女警接觸外役人士染疫 16:202022/04/14 生活 竹縣＋23 職場、校園、家庭多起群聚延伸 14:252022/04/14 生活 南投縣＋3公布6足跡 參加宗教環島、尪打高爾夫傳妻染疫 15:252022/04/14 生活 竹市14日＋11 為職場群聚、接觸史、足跡重疊者 14:512022/04/14 生活 學生確診破2千人 醫曝兒童染Omicron常見8症狀 09:462022/04/14 生活 桃園＋87！25條傳播鏈新增個案 這3校被點名要特別注意 16:252022/04/14 生活 「新停課標準」出爐 柯志恩曝師生反應：政府到底超前還隨後？ 12:392022/04/14 政治 中山醫大2學生確診 中山附醫急召全院採檢 10:452022/04/14 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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