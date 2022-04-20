本土疫情爆炸，民眾張貼公告博君一笑。（圖／取自爆廢公社）

本土疫情持續延燒，今（20日）新增2386例本土確診個案，再創歷史新高。目前指揮中心採取的防疫態度為重症求清零、有效管控輕症等措施，暫時沒有重新升回三級警戒的打算。在此情況下，台灣將面臨一波前所未有的染疫潮，有網友貼出一張店家公告，嗆「染疫死亡率只有0.4%，不上班死亡率卻是100％」暗示不上班會先餓死的幽默言論，引起網友們熱議，許多人直呼，「中肯，笑著笑著我就哭了。」

該名網友在臉書社團爆廢公社上貼出一張公告，上面寫「Omicron新冠病毒死率是0.4%，不上班的死亡率是100%，」公告下半部還用粗體字寫「堅持上班，上到確診，不要怕，愛情都還沒輪到你（妳）更何況是疫情。」

文章引起網友們熱烈討論，「真的，沒工作怎麽生活」、「確診不一定會死，不上班會先餓死」、「想說點什麽，但好像無法反駁，笑死」、「笑著笑著我就哭了」、「疫情比較可怕，還是沒錢比較可怕」、「不得不說真的中肯」、「的確很中肯，愛情來的太慢。」

儘管如此，還是有許多網友無奈留言疫情對生活的影響相當大，「沒有死亡率，但是永久性傷害卻是跟一輩子」、「還是不要確診比較好，不知道會不會有什麼後遺症」、「人生真難，上班染疫好像比沒錢餓死還好一點。」