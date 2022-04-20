串流影音平台Netflix周二盤後公布財報，未料今年第一季全球用戶減少20萬人，是2011年10月後首次衰退，加上公司坦言營運成長大幅放緩，未來營運困難會增加，不利狀況讓Netflix盤後股價暴跌逾25%，相關族群如Spotify、迪士尼及Roku等企業的股價跟著重挫。

CNBC報導，Netflix第一季營收年增10%至78.7億美元，雖略低於大型投資機構Refinitiv所預估的79.3億美元，但每股盈餘達3.53美元，則優於分析師預期的2.89美元。

儘管第一季營收表現不差，但全球用戶數卻呈現下滑，第一季總用戶為2.216億戶，比上一季2.218億戶還少20萬戶，是2011年10月後首次出現全球用戶衰退的狀況。Netflix更預期本季會再流失200萬訂戶，將是公司上市以來最慘的一年。

此狀況也遠比Netflix在去年第四季財務預測的增加250萬戶低出許多，且分析師原先預期是增加近270萬戶。Netflix財報表現讓市場相當失望，盤後股價呈現「斷崖式」重挫，暴跌逾25%至259.20美元，原先Netflix在正常盤交易則是收漲3.18%至348.61美元。

Netflix股價重挫連帶影響同一個族群的股價表現，機上盒品牌Roku盤後跌7%，迪士尼下挫5%，Spotify則出現超過4%的跌幅。

針對第一季的營收狀況與未來展望，Netflix坦言，公司營收成長已大幅放緩，主要因為家庭滲透率，大量共享帳戶的家庭相當多及市場競爭激烈，成為獲利阻礙，且暫停俄羅斯業務也導致70萬用戶流失。

不僅如此，Netflix強調，全球有超過1億人與非同住親友共用帳號，光是北美就多達3000萬人，未來會加強打擊此狀況，另外，串流媒體市場競爭激烈，各國又開始解封回歸戶外活動，都影響Netflix的訂戶成長表現。