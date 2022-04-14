教育部12日公布新停課標準，學校有3分之1以上的班級10班以上師生確診才會停課，新標準過鬆引起反彈，已至少三個縣市首長表態不跟進。全國教育產業總工會(以下簡稱全教產)認為，12歲以下兒童完全沒打疫苗，一旦確診，傳染速度恐無法控制，呼籲提供公費，確保校園安全。

全教產表示，去年開學前，教育部規定學校工作人員進入校園，應完成疫苗第1劑接種且滿14日；或首次服務前，應提供3日內抗原快篩或PCR檢測陰性證明，之後每7日進行1次抗原快篩或PCR檢驗。

全教產指出，如今12歲以下的學生未打疫苗，並非學生或家長所願，且由於其日常衛生習慣不佳、自制力不足，眼前恐唯有透過快篩來防堵疫情擴散，若無快篩或快篩未過者禁入校園，才能把疫情拒於校門外；且至少每7日進行1次抗原快篩，嚴重地區甚至該日日快篩。

全教產提到，在費用方面，快篩費用應由政府全額補助，而不是部分補助，否則這筆費用對於家長而言，將是沉重負擔。

全教產說明，教育部於去年以1名學生100元預算設算經費給地方及學校以購買用餐隔板、快篩試劑、備用口罩及消毒用酒精等防疫物資，如今經費應已用罄，教育部應迅速補充設算經費予地方及學校以提供公費快篩予12歲以下的學生。

國內確診人數天天增加，如何讓家長放心、學生安心上學呢？全教產向教育部喊話，呼籲趕緊實施12歲以下學生公費快篩。