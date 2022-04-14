本土疫情暴增，多所學校已傳出有師生確診。政大今(14)日表示，本校本日接獲同學來電，告知確診消息。經了解，該生就讀於理學院，在校外租屋，非校內住宿生。校方強調，將持續與該名同學保持聯繫，提供關懷與必要協助。

政大表示，依規定，發病前4天為有傳染力區間，校內身健中心已先進行緊急疫調4月10日至4月13日足跡。

政大提到，根據目前疫調結果，校方已分別通知4位校內密切接觸者，經自行快篩後均為陰性，已請同學與授課老師在家等待衛生局判定，是否匡列為居家隔離。

政大指出，另具傳染力期間與確診者同課堂6位同學，已通知進行快篩且展開自主健康監測，並將名單提供給衛生局，由衛生局判定是否須匡列為居家隔離。若有相關個案訊息，一律以中央公布的資訊為主，本校皆依中央疫情指揮中心相關程序處理。

政大強調，經調查知悉之同學校內接觸地點相對單純，包括教室暨其他公共處所，已展開大區域之環境清潔消毒。目前全國疫情嚴峻，為了校園安全與師生健康，請全體師生加強個人防疫工作並進行自主健康監測，隨時關注身體狀況，若有不適，請盡速就醫並不要入校。