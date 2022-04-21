本土疫情持續升溫，演藝圈也跟著淪陷，楊銘威今（21日）宣布確診，經紀人表示楊銘威昨晚開始發燒，為保險起見今早主動去醫院做自費PCR，採檢後確診，而他4天前才剛出席《我的婆婆怎麼那麼可愛》電影版—《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》開鏡活動，對此，製作人陳慧玲透露當天只有拍照脫下口罩不到1分鐘的時間，又是在戶外非室內密閉空間，目前沒收到匡列通知，「原則上是要在密閉空間20分鐘以上的接觸才符合匡列的標準」，所以不會停拍，先更改班表，但若收到政府通知，也會配合防疫規定再做調整。

劇組表示，目前會依照中央防疫規範拍攝，演員們除了上戲會拿下口罩，所有幕前幕後人員都是全程口罩緊戴，防疫組將採每小時酒精消毒1次，陳慧玲也補充說，每天會量3次體溫，並透露開拍前本來預定7天篩1次，買了1200份快篩試劑，花了將近36萬元，現在疫情嚴峻已改成3天快篩1次，也會先把楊銘威的班表拿掉，「這其實也影響很大，很擔心有可能會有排不出來的狀態，但就是非常時期，大家一起撐過去」，她也相當無奈地說「還是希望政府有明確的規定，現在說不清零、不發細胞簡訊，也不公布足跡，但如果一直匡列也沒得拍嘛，反而還會增加成本，現在歐美國家都放寬，台灣影視產業好不容易比較蓬勃的狀態，又被艱難的環境限制住，真的希望可以放寬一些」。