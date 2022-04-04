基隆市校園「班班有冷氣」計畫，投入4億5680萬元改善學校電力設備及冷氣採購。教育處表示，相關裝置已設置完成，4月起分區進行冷氣及電力壓力測試，5月開始學生上課即有冷氣使用。

基隆市政府向中央爭取約3億5807萬元，自籌約9872萬元，改善學校電力設備及冷氣採購，除裝設3117台冷氣，並同步建置校園能源管理系統（EMS），讓全市54所國中小，總計1562間教室，自5月起都有冷氣可以吹，造福2萬1386名學童。

教育處長杜國正表示，學使用冷氣所產生電費，由中央全額補助，每年5、6、9、10月等4個高溫階段，從上午9時至下午4時，室內達28度即可開啟使用；台電基隆區已於去年底完成全市學校冷氣裝設，以及新設電力改善工程，今年3月接續完成校園能源管理系統的安裝與測通，預計4月分區進行冷氣及電力壓力測試，5月即可使用。

此外，基隆市林右昌市長指示，基隆市各學校搭配細水霧、太陽能板等方式，進行屋頂隔熱、降溫、增加通風，改善校舍環境，開放全市國中小校區屋頂裝設太陽能板，裝置容量1萬6451千瓦，全市學校年度回饋金約1400萬元 ，全數交由校方使用，以改善環境設備，提供更舒適的學習空間。

教育處補充說明，市府投入3922萬元，建置能源管理系統，在全市1562間教室裝設冷氣分表，以及每校一台「再生能源發電量測電表」與面板42吋以上的「即時資訊看板」，學校可以使用手機APP，進行冷氣遠端控制，並即時得知各班級用電情形，以及太陽光電板發電狀況。