台北市濱江實驗中學獲國際文憑組織授權為IB世界學校，成為台灣首所教授IB中學項目的公立學校，市議員應曉薇10日表示，感謝市長柯文哲願意發時間了解國際文憑，讓學生的求學方式與世界接軌。

濱江實驗中學7日獲國際文憑組織（International Baccalaureate）授權，應曉薇表示，回憶於2018年攜手英國倫敦大學學院（University College London）學碩士、IB教育工作者蘇弘曆向柯文哲、北市教育局曾燦金局長提案，期望能讓IB課程成為更多北市學子的教育選項。

應曉薇指出，在教育局、濱江實中及她的團隊3年努力下，濱江實中於3月完成授權訪視，獲得總部和來自加拿大、現於日本擔任IB師培教授的授權官的大力肯定。

她說，MYP學程的運作牽涉整所學校的轉型，濱江能從學校內部溝通、全體師資訓練、全校課程轉型，快速發展至通過IB總部的嚴格考核，展現出北市教育團隊的國際化與前瞻性。從試做IB以來，濱江推出各項特色課程及多元的總結性評估，皆獲得許教育界的關注與家長肯定。

應曉薇強調，尤其在校長李素珍領導下，濱江實中打造出全台唯一緊密結合IB教育理念和108課綱的MYP課程設計。

她非常感謝柯文哲願意花時間了解國際文憑，期間不斷灌輸柯文哲國際教育並非只是雙語教育，國際文憑教育是唯一讓學生抄近路而非繞遠路能與世界接軌的求學方式，讓學生能用國際行之多年的教育框架學習在地課程，是濱江成為IB學校最重要的意義。

擔任濱江IB課程發展顧問的蘇弘曆也說，濱江的IB團隊非常堅實，每個學科的課程與評量皆以探究為本、概念為基礎來擘畫，無疑是素養導向的教育時代下，最貼近課綱發展理念的設計。

應曉薇表示，不僅只於濱江實中，2019年2月8日促成台北市西松高中獲得IB國際文憑組織授權，成為台灣第9所IB學校，更是第一所開辦 IBDP的公立高中，過程中感受台北市乃至台灣很多家長都期待孩子接受IB國際文憑教育，但目前教育部並未重視此教育，正與世界脫軌中，值得教育部深刻檢討。