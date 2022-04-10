新豐紅樹林從木棧道沿線，可看到招潮蟹等動植物生態。（羅浚濱攝）

新豐紅樹林景觀涼亭拆除，發生廠商進口木料未通過防焰檢測爭議，縣府將待新竹地院民事判決後再辦。（羅浚濱攝）

新竹縣新豐鄉紅毛港遊憩區的紅樹林，2007年完成虹橋、木棧道及觀景平台設施老舊，縣府投入6千萬元整修，發生廠商進口木料未通過防焰檢測爭議，還無法完成觀景涼亭，虹橋整修後發現有安全疑慮，向中央爭取到2千多萬元災損金，預計5月招標進行補強工程。

新豐紅樹林是北台灣唯一水筆仔與海茄苳混生的紅樹林，在前縣長鄭永金時代完成通到紅樹林的虹橋，施設深入濕地的木棧道，入口前段兩側有茂密的水筆仔被喻為「龍貓隧道」，沿線能近距離欣賞招潮蟹生態，並有4座兩層高的景觀涼亭能俯瞰紅樹林的美景。

農業處長范萬釗表示，紅樹林觀景涼亭曾發生5次疑似烤肉造成火災毀損，相關設施老舊，2019年爭取漁業署補助經費，封閉虹橋進行改善，廠商完成木棧道約9成工項，但進口的婆羅州鐵木，未能通過火焰檢測，造成觀景涼亭無法施作。

范萬釗指出，廠商對進口木材未能通過檢測不服，全案經行政院工程會協調5次也未有結果後，向新竹地院提出民事訴訟，待法院判決確定後，再辦理景觀涼亭工程，先把完成的工項結案，開放整修完成的公共廁所、停車場及木棧道等設施，以免影響紅毛港遊憩區觀光。

縣府交旅處額外辦理紅樹林虹橋護欄等設施工程，完工後發現鋼支承因常年被海水侵蝕，加上颱風災害影響往下沈，使基礎與結構有鬆脫現象，認有安全疑慮，原要再度封橋。

但地方上認為重型車輛不能行駛虹橋，僅有人行應不會有立即的危險性，封橋將再衝擊紅毛港遊憩區的觀光發展，縣府只能在橋前設立警示牌。

交旅處長游志祥表示，中央日前已核定全額補助2千多萬元災損金，辦理紅樹林虹橋補強工程，預定5月上網招標，期儘速完成改善，維護橋樑和遊客通行安全。