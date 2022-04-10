台鐵日前發生「最美電聯車」EMU900於行駛時防墜板斷裂掛在車體旁飄來飄去的情況，險象環生。台鐵表示已經要求韓國廠商更換新品或運送加固材料來台，預計5月全部改善完畢。

台鐵表示，為了解EMU900型電聯車保固缺失的改善情形，台鐵局局長杜微日前赴台北機務段巡視，實地查看EMU900型電聯車防墜板改善修復情形，並聽取韓商樂鐵公司的技術簡報。

由於EMU900橡膠防墜板固定處的厚度較薄，加上內外固定腳長度不一致，列車高速行駛時較易受風壓影響搖動而變形，台鐵表示，目前統計有30件變形及2件折裂的案例，樂鐵公司已全部以新品更換。後續台鐵局要求樂鐵公司研提治本改善方案，增加防墜板固定腳面積，後續新車在韓國原廠直接安裝，已抵台車組則由韓國原廠運送加固材料來台，預計5月全部改善完畢。局長表示，防墜板雖無斷落情形，但為確保安全，機務段應落實日檢，發現變形立即更換，治本改善之法也要求加速完成。

台鐵表示，非常重視EMU900型車的檢核，已完成18組車測試。先前1件集電弓升弓壓力過大、1件空調機接水盤阻塞、和數件車門推力不足故障已全部改善外，另詳檢出較細微的保固缺失1852件，目前持續改善中的項目如：工藝瑕疵、螺絲未鎖緊、貼紙脫落、毛邊等，仍要求樂鐵公司徹底修正。杜微並要求EMU900型每一組車均應達到無缺失才能驗收，在3年保固期間內的所有改善費用，依合約均由樂鐵公司全額負責。