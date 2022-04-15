台鐵企業工會不滿交通部與台鐵局未與基層充分溝通，就將公司化條例送交立法院，日前發起五一勞動節依法休假不上班，工會最新統計有1萬2000名員工響應，當天可癱瘓9成運能。交通部長王國材今日上午與工會代表會談，工會堅持撤回公司化草案，交通部則不同意，雙方協商破局。

王國材與台鐵工會原預計有1個多小時的會談時間，結果不到1小時就破局。王國材說，本來希望今天能與工會理性溝通，但工會一開始就說要把公司條例撤回才談，他認為改革列車已經開到半途，不可能撤回，交通部準備好了安全改革、薪資福利等基層關心的課題，但工會不願意談。

王國材表示，台鐵改革是全民期待，但改革「比我預期的還困難很多」。他暗酸工會，很多地方工會希望官方要尊重他們的意見，但官方就是因為尊重他們意見，公司化才19年都走不出交通部，如果台鐵做不到組織改革、落實安全，這樣的服務誰會信任？這是一件對的事，他會堅定走下去。

王國材強調，五一不加班看起來是給交通部與行政院壓力，但它所造成傷害是交通部和台鐵員工，失去更多的社會信任。此外，面對當天列車可能開不出去，交通部已規劃路運計畫，同時呼籲工會再想想，這樣的壓力不會讓改革停止，而是傷害到民眾對台鐵的信任。

台鐵工會稍早則發出聲明，針對台鐵改革公司化，工會並不需要資方虛偽的承諾，將持續推動五一勞動節規劃，截至今日已有1萬2000人簽署響，且人數持續增加中。

工會表示，對於交通部在會議上臨時提出「了無新意的提案」或「所謂的讓步」，完全無法接受，拒絕「一邊立法一邊摸頭」的欺騙，工會很清楚，談判破裂後將背負資方放話引起輿論謾罵，但他們期待換得未來百年歷史的真公平、真公義定位。

倘若交通部或資方官僚階層不顧社會輿論，仍態度強硬、想方設法「對付」基層勞工及鐵路工會，本會失望之餘，將堅定立場，本次不加班運動過後，持續鼓勵長時間無法陪伴家人共渡重要年節的所有會員，配合各地分會連署「每逢所有重要節日依《勞基法》不加班」，恢復一般勞工應有的權利。