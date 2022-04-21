交通部民航局今（21）日公布國籍航空去年營運狀況，其中由長榮創辦人張榮發四子張國煒自創的星宇航空受矚目，去年總營收7.96億元，雖較前年營收3.91億元，大幅增加103.28％，但稅後淨損30.19億元，累計虧損仍達69.34億元。

為充實營運資金，星宇航空已於今年4月12日完成40億元現金增資，九成以上為董事長張國煒出資，近一成為員工和其他股東，增資後資本額為153.67億元，各項財務指標皆有改善，未來也會主動視營運需求適時提出增資或融資計畫。

星宇航空表示，去年雖受疫情影響，各國邊境尚未開放、旅客有限，但在彈性調整營運策略下，星宇陸續增闢剛性商旅、貨運需求航點，搶先布局亞洲重點城市，帶動營收數字成倍數成長。

唯基於飛航安全及整體營運品質之長遠考量，仍持續投入資金於各項基礎建設，包括興建維修棚廠、保稅大樓，完善倉儲空間、機務庫房及地勤裝備維修區，提升維修能量及維修品質。

同時，持續引進新機，累積客、貨運能，今年A321neo機隊將全數交付完畢，並有四架A330neo及二架A350新機陸續到位，可望配合疫情趨緩、邊境政策解封時機，投入疫後復甦的旅運市場，快速大幅擴充營運規模。