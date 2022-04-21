4月22日為世界地球日，2022年邁入第52周年的世界地球日，主題是「投資我們的星球」，群益期貨（6024）積極響應天下雜誌為大河發聲，多年來力行綠能採購，對內並持續節能減碳，透過實際行動參與改善地球環境，讓地球生態能永續發展。

群益期貨關注環境保護議題，更希望大家共同為地球盡其心力，協助降低極端氣候的風險，進而對抑制通膨盡一份力量。

群益期貨表示，不論企業或是個人，若關心地球、希望參與行動，但又苦無時間加入大型活動者，因應世界地球日52周年，「台灣地球日」列出日常生活就能做的小事，包含觀看環保議題相關影片、追蹤環保相關議題與新聞、不浪費食物、自備環保餐具、選擇環境友善產品、盡量搭乘大眾交通運輸、節省水資源、確實做好垃圾分類、以可重複使用的懷爐來取代不可回收的暖暖包等，只要日常生活中多付出一點心力表達對環境、對地球的關懷，就也能輕鬆達到愛地球的目的。

群益期貨指出，2022年第一季因俄烏戰爭及極端氣候影響，造成小麥期貨價格最高漲幅達90％、玉米及黃豆也各有36％及32％的漲幅。深究漲價原因，在需求面上，經濟解封迎來需求的解放，加上各主要國家貨幣、財政雙寬鬆的政策，都刺激需求增長。

在供給面上，2021為反聖嬰年，北美、南美大範圍的甘旱，造成農作物良率偏低，而冬季又有北極氣旋干擾，推升「黃小玉」價格，加上供應鏈問題導致運輸成本上揚、以及烏俄戰爭造成糧食供應短缺，農產品價格全面上漲，也帶動了一波交易熱潮。