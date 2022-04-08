連鎖餐飲集團漢來美食(1268)公布2022年3月自結合併營收3.12億元，僅月減0.04％、年增8.29％，改寫同期新高，表現持穩高檔。在年節及連假等商機挹注下，累計首季合併營收10.36億元，季增6.13％、年增0.94％，一舉改寫歷史新高。

展望後市，雖然近期國內疫情升溫，但在政府正常生活、積極防疫、穩健開放的呼籲下，漢來美食已準備好迎接後疫情時代來臨。因應4、5月均有連續假期，且5月尚有國人重視的母親節，漢來美食已備妥各式饗宴因應。

漢來美食旗下金雞母「漢來海港」自助餐廳明（9）日起推出一年一度、為期一個月的甜點季，今年以經典童話「愛麗絲夢遊仙境」主題打造歐式風味甜點盛宴。雖然目前食材成本壓力仍大，且先前漲勢並未完全反應，但公司表示短期內不會再漲價。

至於其他品牌餐廳亦持續更新季節菜色、推出各式活動，包括「安那居」福氣滿滿豬腳麵線優惠、「翠園」重量級澳洲大龍蝦海陸饗宴、「五梅先生」集點兌換餐點活動、以及「漢來蔬食」平日推出每日精選菜餚等。

因應振興五倍券使用期限僅至4月底，漢來美食透過推出內用、外帶、組合餐、母親節優惠，以向來標榜的好食材及高CP值餐點搶攻商機，並因應消費者需求提前開放5月母親節餐期及6月底為止的感恩謝師宴預約訂位，衝刺第二季淡季營運動能。

漢來美食今年工作重心主要聚焦位於南港經貿園區的台北漢來大飯店大型開發案，預計將一舉開出7品牌、共9間餐廳，目前已進入內裝及產品設定階段。不過，考量疫情反覆及缺工、徵才不易，預計將開幕時間自今年底延後至明年首季，以求準備更充分。

不過，漢來美食表示，其他品牌的展店腳步不會停歇，僅是較往年稍微放緩，目前規畫新展4～5家店，其中「上菜」確定將展新店，並籌畫創立新中菜品牌、預計7月就將開出，至於新店地點預期均將位於高雄。