法藍瓷總裁陳立恆頒獎給第六屆想像計畫執行冠軍隊伍「Pintwo」。（法藍瓷提供）

首次由全台大專生跨院校自組團隊，深入全台12所偏鄉國中小執行30小時課程的藝術教育提案——「第六屆法藍瓷想像計畫」，今（29日）舉辦成果發表暨紀錄片首映會，同時29日至31日將於臺北科技大學藝文中心設有藝術教育成果展。於發表會現場，邀請到來自許多貴賓與德國、以色列、墨西哥等多國代表共襄盛舉，透過紀錄片欣賞，如親身經歷台灣具備創意的教育現場。

德國經濟辦事處處長Mr. Axel Limberg表示，跨學科的教育，是培育人才、促進整體產業發展最重要的環節。在想像計畫中，開創了許多創新與可能，更為教育作出了不同的貢獻。德國在台協會副主任Ms. Nora Tech說，想像計畫跳脫了學校的正規教育，將創造力與創意融合在教學中，挖掘出學生們更多的潛能。

宇智顧問徐小波董事長則表示，看完想像計畫的成果，對於年輕人如何運用創意思考投入教育，十分感動。更期許他們未來進入社會，能從創意走向創業。

第六屆想像計畫由臺灣文創精品品牌法藍瓷發起，嘗試以體育、藝術、音樂、機器人等「術科樂趣」，融合國、英、數、社、自「學科教學」，並首度號召全台大專生集思廣益，從 1000 多位、 156 組大專生中遴選出 12 組跨校系、跨領域之優秀團隊，贊助各隊最高新台幣 20 萬基金，讓團隊設計的「藝起學」課程能在 12 所全台偏鄉與非山非市國中小陸續實現。

法藍瓷總裁陳立恆說，想像計畫是以愛、關懷與分享為主軸，串連起偏鄉學校與大學生，透過創意的教學啟發小朋友們，學會如何表達。本屆更看到許多學生團隊將課程傳承給學校，繼續往下執行，在非常規的課程下，寓教於樂，讓影響延續與擴大。而本次計畫成果讓他深刻體會到，「教育更要藝術，要打動人心、啟發想像、表達情感與豐富生活，而這些團隊的執行成果，就是藝術生活化，生活藝術化的具體實踐」。

遍佈全台北、中、南、東四區的 12 組想像計畫團隊，針對12所偏鄉學校提出的學科需求，激盪出獨具新意、引發孩童學習動機的術科輔助方案，包括臺灣科技大學團隊為臺中德化國小孩童構思的mbot機器人結合英語學習課程；臺灣藝術大學團隊將五感藝術體驗，融入雲林豐榮國小的國語學習中。輔仁大學團隊設計英語闖關遊戲，以攝影、藝術、體育等多元面向，邀請彰化廣興國小孩童認識並拍攝家鄉特色；來自政治大學的團隊，為新北市石碇國小設計茶文化英語體驗課程；而來自淡江大學教育科技學系團隊，則結合自身數位教學背景，透過線下及線上課程，讓宜蘭順安國小中山分校的孩子透過攝影樂趣學習英文。

除了語文學科外，亦有來自跨校的「Pintwo」團隊，以部落記憶為主軸，帶領台東霧鹿國小學生運用雷射切割製作出社區模型，學習社會科的同時，也打造一座文化實驗室；同為台南人的跨校隊伍「五吉南」則以多媒體藝術帶領新北市豐珠中學學生製作動畫、並輔以社會科素材培養學生公民意識。

在數學學科上，也有來自朝陽科技大學視傳系的團隊，為苗栗泰興國小設計將泰雅古調新唱、並結合數學學習的專輯製作課程；自然學科則由成功大學團隊以校園美化與生態保育為最終提案，讓台東加拿國小學生之所見所學能落實在每日生活中。來自輔仁大學的團隊，更是以傳奇人物「花木蘭」作為貫穿各學科的角色，藉此探討「性別平權」與「品格教育議題」。

除了每隊最高20萬元的執行基金，此屆想像計畫更增設了優秀團隊選拔獎項：藝起學獎（1萬元獎金6組）、評審團隊獎（3萬元獎金3組）、學校團隊獎（5萬元獎金1組）、想像團隊獎（6萬元獎金1組）。

擔任選拔賽評審的願景工程基金會羅國俊執行長表示，想像計畫讓人看到偏鄉教育的更多可能，不僅創造了價值，更力行在學校永續發展下去。這次評選，看到學生們不僅有效率、更有創意、並具有系統化的思考與規劃，執行出超乎想像的精彩計畫。

在專業評審一致肯定下，最終由前往台東霧鹿國小服務的「Pintwo」團隊獲得首獎6萬元獎金。Pintwo規劃的課程不只是帶孩童造訪社區，更培養對身邊事物的敏感度。走訪時需細心觀察，才能完整還原社區的真實樣貌。此外，將霧鹿文化融入遊戲，加深部落與孩子們的連結，深入且永續的課程內容與用心教案安排，獲得評審團的一致肯定，榮獲首獎的最高殊榮。