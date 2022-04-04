台北市府團隊再少1人！動保處長宋念潔傳出即將調任中央，外界猜測這個決定和去年動物之家改建案有關，當時因經費問題惹得市長柯文哲不滿，副市長黃珊珊更當面罵哭宋念潔，如今她即將離開市府團隊，不免讓人多做聯想。

動保處長宋念潔低調證實，她即將要調任中央，不過還沒收到農委會派令，必須按照流程來，現階段不方便多做回應，也沒辦法確定時間。她也強調，調任中央是個人生涯規畫，與外界揣測的原因無關。

據了解，動物之家改建案去年鬧得沸沸揚揚，當時議員要求宋念潔按照議會決議，不可縮小改建坪數，結果宋念潔提出追加預算時，卻被黃珊珊大罵「拿議會壓市府」，宋念潔當場委屈落淚。

事實上，柯文哲一開始就提出動物之家改建費用太高，動保處才決定縮減700坪來壓低預算，遭到議員大力反對，因為預算一樣多坪數不該縮水，結果宋念潔在來來回回的討論過程被當成箭靶，如今調任中央，她不願多談過往之事，僅回應等待上級派令。