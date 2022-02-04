動物之家南屯園區建造出符合動物福利、觀光休閒及建築美學的園區，揮別過去動物收容負面形象。（台中市農業局提供／王文吉台中傳真）

動物之家南屯園區建造出符合動物福利、觀光休閒及建築美學的園區，揮別過去動物收容負面形象。（台中市農業局提供／王文吉台中傳真）

動物之家南屯園區建造出符合動物福利、觀光休閒及建築美學的園區，揮別過去動物收容負面形象。（台中市農業局提供／王文吉台中傳真）

台中市動物之家南屯園區第一期整修工程將原有籠舍向外推展，讓陽光灑落每個收容空間。（台中市農業局提供／王文吉台中傳真）

台中市動物之家南屯園區第一期整修工程已於日前完工，自2月7日起將重新開放民眾參觀，動物之家「后里」園區也同步調整參觀時間，兩園區自2月7日起均為每周一、二、四、六下午1時30分至4時開放參觀，歡迎民眾一睹兩園區景色和犬貓撒嬌賣萌的模樣。

為尊重及提升收容動物福利，南屯園區由蔡明穎建築師團隊設計規劃，在既有的建築基礎上優化整體動線及收容環境，考量收容動物及現場人員需求，建造出符合動物福利、觀光休閒及建築美學的園區，揮別過去動物收容負面形象，成為闔家走訪的好去處。

農業局表示，南屯園區圍籬是由造型塑木拼接成狗貓漫步姿態，走入園區是動物陰刻造型牆面，穿過老樹林及生態休閒區後可見仿清水模深灰色外牆行政大樓，再往前走是大小不同圓圈組成的運動場，穿插弧形步道串連起動物籠舍及運動空間，讓民眾能與狗貓親近互動。

農業局補充，此次整修將原有籠舍向外推展，讓陽光灑落每個收容空間，整體建築景觀襯大肚山台地特色紅土、園區樹林及藍天白雲，歡迎民眾共同來發掘與感受。