執導《松子所不知道的世界》等知名節目，首度晉身電影導演的坂田榮治，費時半年展現職人精神跟拍境川部屋跟高田川部屋2個道場拍下世界首部相撲紀錄片《相撲道》，主要跟拍武隈親方（前大關豪榮道）以及竜電剛至​等人，記錄相撲力士們賣命的訓練跟不為人知的生活，以捨命衝撞的覺悟邁向晉級的道路，武隈親方曾是日本最知名的本土力士之一，透過鏡頭可以看見他在當選手時努力堅持的一面，即便受傷仍面不改色迎戰對手，顯現超乎常人的武士精神。

提到為何想拍攝相撲紀錄片，導演說格鬥的愛好者常講相撲力士是最強的，因此他從晨練開始拍攝，一路到兩國國技館力士們搏命上陣，且要求攝影師要捕捉重點，比如武隈親方的腳步動作，導演要拍出像「酷斯拉」登場一樣帥氣，並以慢動作呈現神聖的土俵被一步步搭建出來的樣子，每個畫面都讓人讚嘆。除了訓練跟比賽過程，電影也呈現他們驚人的食量，幾十位相撲選手在導演邀請之下大啖燒肉，2個半小時嗑光店家200多人份的白飯以及各種肉品，導演在結帳時看到長到地板的發票時不禁大喊完蛋，一餐將近81萬日幣（約19萬台幣），只能苦笑祝福力士們吃飽喝足後都能百戰百勝。

《相撲道》揭開日本國技千年神秘面紗。（台北双喜電影提供）

除了日本，台灣近幾年也很努力發展相撲，中華民國相撲協會於2001年成立，由一群旅日以及愛好相撲運動的教練、選手以及社會體育愛好人士所組成，並多次參與國際賽事，2014年跟2018年還分別在高雄跟桃園舉辦世界盃相撲錦標賽，近年因為疫情關係影響賽事，但協會仍然積極協助選手們訓練，期盼能為國爭光，這次協助《相撲道》翻譯專用術語，也是希望能在台灣多多推廣相撲。為了讓觀眾更容易理解相撲知識，原本也是大相撲力士的插畫家琴劍淳彌在去年離開人世之前，不僅在拍攝期間擔任協調的角色，更發揮所長以動畫方式介紹相撲比賽規則並大力推薦「透過這部電影看見相撲界的傳統以及艱苦，你一定會更想親自造訪兩國國技館」。電影本周五（25日）在台上映。