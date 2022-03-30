200萬科技夢想金助力「銀色大門」長輩送餐App 總經理林之晨捐10萬響應

台灣大哥大以科技為公益賦能，推動「Tech The Dreamers科技‧夢想+」專案，助力地方創生團隊圓夢，放大公益影響力。第一屆獲選團隊為社會企業「銀色大門」，由台灣大哥大基金會挹注超過200萬經費、人力與技術支援，歷時8個月協助開發完成「銀色大門」長輩送餐服務App，以行動科技擴大公益能量，一鍵串起暖心餐點、友善食材、藝術陪伴、遠距醫療等多元服務，用科技力串聯送餐服務與長照資源，將健康、關懷、溫暖與愛送給更多偏鄉的長輩。在今天的發表會上，台灣大哥大總經理林之晨代表公司頒發200萬科技夢想金之外，再捐出10萬元給「銀色大門」作為全新送餐App的首筆捐款，希望能抛磚引玉，喚起更多人一起關心偏鄉長輩的照護問題。

林之晨總經理表示，許多有心投入公益活動的地方創生團隊，因為缺乏資源而無法擴大社會影響力，台灣大注意到這些團隊面臨的困境，推出「Tech The Dreamers科技‧夢想+」專案，由台灣大哥大基金會結合社企流、AppWorks等跨領域專家，媒合公益資源與技術人才，利用創新科技協助地方創生團隊圓夢，照顧更多弱勢團體。以「銀色大門」App為例，台灣大提供超過200萬經費完善系統，串聯更多送餐以外的服務，並透過開放民眾捐款，幫助更多有送餐與長照需求的弱勢長輩，實踐「用科技幫助地方創生，讓愛在地方深耕」的美好願景，以科技發揮加乘效果，讓更多弱勢族群受惠。

(圖/業者提供)

台灣大基金會董事暨執行長劉麗惠表示，台灣大延續「用科技擁抱愛」的精神，推出「Tech The Dreamers科技‧夢想+」專案，促進社會公益與科技領域交流，為地方繁榮及弱勢需求提出科技解方。台灣大也重視專案精神的落實，與獲選團隊並肩作戰，前期委由社企流與AppWorks洽邀提案團隊並媒合，並邀請台灣地方創生基金會董事長陳美伶等專業評審審查內容，最終致力以科技力串聯長輩送餐與長照資源的「銀色大門」，從9組團隊中脫穎而出。在確認以「贊助長輩專區」為訴求的服務流程與功能設計後，才投入開發，每月更與「銀色大門」至少一次進度會議，幫助團隊跨過技術面、業務面及行銷面的難關，更加全方位照顧偏鄉長輩。

曾擔任國發會主委、全力推動地方創生的現任台灣地方創生基金會董事長陳美伶，是第一屆「Tech The Dreamers科技‧夢想+」專案評審之一，人在馬祖的陳美伶董事長雖無法親臨發表會現場，但仍錄製影片替銀色大門團隊加油打氣，並肯定台灣大以科技挹注地方創生的努力。陳美伶董事長表示，現在大家都把地方創生與ESG做結合，「銀色大門」在社會面能展現很好的效果，近一年的輔導讓「銀色大門」更務實、更能發揮效益，朝向創造共榮共好社會的目標前進。希望台灣大能持續舉辦「Tech The Dreamers科技‧夢想+」專案，協助更多團隊一起推動地方創生，讓活在台灣這塊土地的這一代安居樂業、下一代安身立命。

與台灣大基金會共同輔導「銀色大門」團隊的社企流執行長林以涵表示，從這次專案合作，觀察到地方創生團隊成功有3大共通點，包括Dream Big、Start Small、Act Fast。Dream Big是指地方創生團隊對於他們關注的社會議題及對象，都懷抱理想與熱忱，想方設法解決問題；Start Small是指從產品開發、專案管理，到與利害關係人議合，都以日復一日的務實作法，實踐遠大的理想；Act Fast是指透過快速的驗證、更新，讓科技更有效率地為社會公益構想賦能。「銀色大門」App在「Tech The Dreamers科技‧夢想+」專案的支援下，多次讓不同對象測試，並持續修正，最終的成果更符合使用者的需求。希望能看到更多團隊參加專案，一起用科技力賦能地方創生團隊，造福更多弱勢族群。

(圖/業者提供)

「銀色大門」2019年從嘉義發跡，為獨居、弱勢、不便出門，或和子女不同住的長輩提供送餐服務，並首創關懷機制，由送餐員回報長輩身體狀況，以利訂餐者掌握近況，針對送餐員也會給予S-Token(代幣)做為報酬，能兌換送餐費或轉換為服務時數。截至今年2月底，「銀色大門」已服務159位弱勢長輩、送出逾25,000份餐點，服務範圍遍及嘉義、台北、新北、台中、彰化等縣市特定地區。「銀色大門」送餐員吳先生分享經驗，長輩告訴他：「我兒子還沒有每天送飯給我吃，可是你是每天送飯給我的人，我覺得你比我兒子還重要。」讓他感動且暖心，更願意投入工作。

為擴大服務，「銀色大門」先打造「送餐大使端」、「餐廳端」App，在台灣大幫助下，完成開發訂購端App，並加入贊助專區，一舉串聯長輩送餐與長照需求。銀色大門創辦人孫士姍表示，「Tech The Dreamers科技‧夢想+」專案就像夢想家們的加速器，團隊大至營運管理、小至行銷影片，都在與台灣大基金會、社企流協作下完成。孫士姍除了呼籲民眾踴躍下載「銀色大門」App，成為贊助者，也推薦新創團隊參加「Tech The Dreamers科技‧夢想+」專案，以科技放大公益。

根據衛生福利部統計，2020年全台共有1萬6千多名長輩使用長照送餐服務。升級版的「銀色大門」App目標上線首年要達到10,000人次贊助、30家NPO採用，讓超過50萬人次長輩受惠。「銀色大門」目前會將民眾的捐款，透過社團法人銀色大門老人福利協會依據長輩需求分配進行服務，預計5月份將增加分項贊助功能，開放民眾直接選擇服務項目捐款。

「銀色大門」也與外送平台foodpanda旗下的物流車隊pandago合作，將送餐人力擴及至21縣市，共享全台foodpanda外送夥伴。另外，也同步與台灣大車隊旗下子公司全球快遞的愛鄰騎士合作，將送餐服務擴及137個行政區域。即日起至4月15日，下載銀色大門APP成為會員，前100名完成1,000元以上贊助的民眾，可獲得foodpanda雙重好康，包括新會員滿200元折100元及不分新舊會員滿199元折30元的優惠券各一份。另外，贊助至少500元以上，則可獲得不分新舊會員滿199元折30元的優惠券一份，限量2,900名。