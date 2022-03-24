婷婷曾有曾有「徐若瑄接班人」封號。（婷婷提供）

曾有「徐若瑄接班人」封號、前女團3EP美少女成員婷婷（TinTin），在當紅之際卻無預警暫停發片計畫，原因是當時碰上921大地震，所有宣傳計畫暫停，連第2張專輯都胎死腹中，讓她焦慮將近半年無法好好入睡，直到後來轉往戲劇發展，接演第一部戲《貞女，烈女，豪放女》才度過低潮。

婷婷近日錄《小明星大跟班》節目，回憶當年爆紅景況，婷婷坦言，因時間太久遠已經忘得差不多，特地和以前經紀人、助理及唱片公司聯繫，才想起當時的回憶。由於近日地震頻繁，婷婷想起當時當紅之際，正預備第2張專輯時，竟然遇上921大地震，導致出片計畫暫停，所有MV拍攝、電視宣傳也喊卡，滿檔工作瞬間全無，造成她內心重大衝擊，讓她將近半年時間焦慮到無法入睡。

婷婷雖多年未推出影視作品，但依舊自律、維持纖細身材，靠著天天爬24層樓來訓練肺活量，她在節目中重新選唱自己的歌〈分手剪刀〉，不過這首是她的第一張單曲，很少機會演唱，幾乎完全忘記歌詞，所幸強大肺活量讓她重振信心；演唱另首〈愛的勝利〉時，相較早期節目多用「手寫大字報」，近年節目早改成「電腦大字報」，當大字報卡詞時，婷婷也瞬間卡詞，她自虧「宛如新人般興奮、但也有些生疏」，幸好她台風穩健，旁人幾乎看不出緊張感。

婷婷在節目中也重現當年造型，她回憶，當時滾石唱片特地赴日本澀谷109，從不同店家一間間挑選搭配，原本擔心製作單位很難找到類似服裝，沒想到成果遠比自己想像中的更好，讓她再次見識到「製作單位真的很用心」。

婷婷今年5月將拍攝平面攝影視覺藝術《應許之地天使星計畫》，用戲劇方式呈現平面攝影，事前必須排練，她演出「聽音樂的媽媽」一角，因為要帶兒子復健，媽媽必須學開車，當孩子在醫院時，在車上聽音樂則成了媽媽唯一可以放鬆的時刻。

婷婷透露，這是視覺藝術家周慶輝的作品，會獲得角色的試鏡機會，是有一次參與台北藝術博覽會，看到周慶輝的攝影作品感到驚為天人，因此主動詢問合作可能性，後續也神奇地順利合作，該戲為愛奇兒公益計畫，盼用愛的影響力，來關心更多天生有障礙的孩子們。