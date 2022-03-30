副縣長鄧桂菊、苗栗市長邱鎮軍等人一同為智能復健機器人中心揭牌開幕。（大千醫院提供／李京昇苗栗傳真）

為運用科技優勢提供復健病人多元治療服務，大千綜合醫院引進「鏡像手」手部外骨骼機器人，以及「啟而走」下肢外骨骼機器人，成立苗栗縣首家智能復健機器人中心。

院方30日舉辦啟用智能中心儀式，邀請副縣長鄧桂菊、徐志榮立委夫人、苗栗市長邱鎮軍等人共同揭牌，也見證苗栗縣智慧醫療發展新紀元。

大千綜合醫院醫療副院長暨復健科主任蔡建宗表示，「鏡像手」及「啟而走」主要運用於神經或骨骼系統疾病的病人，如：中風、脊髓損傷、腦外傷、巴金森氏症等，於醫師評估後，分別協助上、下肢的動作訓練。

「鏡像手」可延伸至遠端的手部動作，例如透過拿疊杯活動誘發腦部重組，調整動作功能和使用頻率，提升手部動作功能；「啟而走」則可依照病人下肢動作能力，精確調整動力輸出，利用感測器偵測髖部與膝關節的角度變化，訓練病人行走及平衡訓練。

活動現場也邀請蔣姓學生示範與分享使用智能復健機器人之成果，2020年，蔣因放學騎單車不慎摔落5公尺深的駁坎下方，造成頸椎骨折、脊髓神經受傷、四肢完全癱瘓，經大千綜合醫院醫療團隊救治後，狀況穩定且積極配合復健，目前可自行使用四腳拐行走，但步速緩慢、重心偏左、上下樓梯及坐到站都需要協助；另外，他的右手手指無法完全伸直，也無法執行精細動作。

透過使用智能復健機器人後，蔣同學可自行行走、左右重心較平均、步速較快、坐到站也輕鬆許多；上肢部分，右手手指可完全伸直，並執行精細動作，如：使用鑷子夾東西、將倒立的積木立直等。

蔣同學表示，透過智能復健機器人的協助，無論是上肢或下肢，原本較困難做到的動作，現在都能輕鬆完成，整體復原狀況也進步許多。

蔡建宗副院長說，智能復健機器人可針對病人狀況，量身訂製復健計畫，此項服務將於大千綜合醫院及竹南診所共同進行，希望幫助有需求的病人，把握復健黃金期，重新回歸能獨立自主的健康生活。