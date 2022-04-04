被蛇咬了之後，為了要確認是甚麼蛇種，要趕快追上牠看清楚才對？當心，萬一咬人的神經毒性的蛇種，奔跑恐會促進蛇毒流竄，反而更危險。臺中榮總毒物科主任毛彥喬醫師指出，坊間流傳許多被蛇咬的處理方式，例如切開傷口、用嘴把毒液吸出來、喝藥酒等，反而會陷入更嚴重的困境。只要謹記大方針，莫驚慌失措，毛彥喬醫師強調：「在臺灣要被蛇咬死的機率，其實微乎其微。」

●危急時 簡單三步驟先穩住

毛彥喬醫師表示，若真的不幸被蛇咬，第一時間拿起手機，開啟任何有記錄的 APP，不論是相機、FACEBOOK、INSTAGRAM 的直播功能也都可以，利用錄影模式將咬人的蛇錄起來。

不過有時事發突然，甚至連蛇的長相都看不清，更別說拍下或錄到，是不是就沒救了？醫師指出，被蛇咬的時候一定要先冷靜下來，「記錄蛇、去束縛、速送醫」三步驟。

1.記錄蛇：

即使沒能提供蛇的長相，但最好能具體記得被咬的時間、場地與情境（例如睡覺時、爬樹時、除草撿枯枝時，或在廚房浴室中被咬等），同時不要破壞傷口，都有助醫療人員判別。

2.去束縛：

第一時間移除肢體上所有可能束縛物，包括戒指、手環等，以避免肢體腫脹後，使肢體的傷害加重。

3.速送醫：

目前最有效的毒蛇咬傷治療，就是使用抗蛇毒血清。醫師提醒，傷者及周邊的人切莫自行綑綁患肢、切開、吸吮、或塗抹未經證實有效的物質（如氨水、精油），也千萬在傷口上裹草藥，這樣反而更容易細菌感染。

●千萬別做！2動作更加速蛇毒流竄

毛彥喬醫師表示，被蛇咬傷後，傷者首先要避免快速跑去追蛇或大力打蛇等全身性大動作，其次不要飲用藥酒等有酒精成分的飲品，這2種行為都會促進血液循環，恐加速蛇毒的擴散，特別是神經毒的蛇種咬傷的話，危害更大。

除此之外，坊間流傳像是切開局部傷口、吸出毒液、冰敷等，都可能引發傷口發炎，對於治療與復原更添變數，都是NG行為，務必盡速就醫。