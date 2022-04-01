眼鏡王蛇是世上體型最長的毒蛇，主要獵物是其他蛇類，例如鼠蛇、體型合適的蟒蛇，甚至是毒蛇。野生動物學家日前分享「蛇吃蛇」影片，只見眼鏡王蛇從洞穴裡拉出一條眼鏡蛇，隨後慢慢的將對方吞下肚，讓他不禁驚呼「這是我見過最酷的自然景象」。

眼鏡王蛇吞下一條眼鏡蛇，過程驚悚網友全看傻。(影片來源/YouTube/King Cobra Conservancy)

印度野生動物學家卡爾基（Yatin Kalki），主要研究爬行和兩棲動物的生態和演化，他也創建IG帳戶「vegancobra」分享自己的所見所聞，先前他在卡纳塔卡邦（Karnataka）的西高止山脈（Western Ghats）看到蛇吃蛇過程，只見一隻眼鏡王蛇發現洞裡有獵物後，便鑽進洞內以旋轉的方式，將裡面另一條體型不小的眼鏡蛇拉出來。

眼鏡蛇被眼鏡王蛇咬住頭部，幾乎是動彈不得，之後緩緩被對方吞下肚，就算身體只剩下一半，眼鏡蛇一度擺動尾巴想反抗，但仍舊是於事無補，最終慘被一整條吞下肚，影片曝光後，不少人驚呼不已，紛紛表示「眼鏡王蛇旋轉拉出獵物，看起來好像鱷魚的死亡翻滾」、「眼鏡王蛇果然是最恐怖的毒蛇，同類也難逃牠的魔掌」。

眼鏡王蛇（King Cobra）平均體長3到4公尺、體重為6公斤，主要分布於印度、大陸及東南亞一帶，棲息於草地、灌木林、空曠林地及樹林，牠們與其他蛇類一樣，也是用分叉的舌頭作為嗅覺器官，可吞噬比自己頭部還大的獵物，無論面對哪種獵物，眼鏡王蛇都會先注入大量毒液，使對方迅速死亡減少因掙扎帶來的傷害，此外，毒液也可以預先消化獵物。