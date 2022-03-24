泰國一名快遞公司的工作人員在處理貨物時，發現其中一個包裹詭異震動，推測裡面可能有活體，因此趕緊聯繫相關單位幫忙，而打開包裹後發現，裡面竟藏有一條4公尺的眼鏡王蛇，讓工作人員看了非常傻眼，而現場影像曝光後引發討論。

捕蛇志工打開包裹後，發現裡面竟藏有一條4公尺長的眼鏡王蛇。(影片來源/YouTube/NewsNBT THAILAND)

根據泰媒《世界日報》報導，泰國一間快遞公司人員在整理包裹時，發現其中一個紙盒竟會移動，擔心裡面可能被放入動物，嚇得趕緊聯繫孔敬府的捕蛇單位，捕蛇志工西里普隆（Siriprom Singpong）表示，打開包裹後發現裡面放有布袋，他第一眼判定盒子裡應該是條蛇。

西里普隆隨即將布袋打開，一條4公尺長的眼鏡王蛇馬上竄出來，他花了一段時間才將巨蛇抓住，事後提到，起初以為是寵物蛇或蟒蛇，因為過去發生過不少寄送活體的事件，但沒想到裡面竟是一條眼鏡王蛇，「用郵寄方式運送眼鏡王蛇實在是太誇張，一不小心就可能出人命」。

快遞公司事後根據包裹上的地址，聯繫到29歲收件人皮塔克（Worasit Pitak），皮塔克對此表示，自己是一名捕蛇志工，同時也是眼鏡王蛇俱樂部成員，朋友通知他有條眼鏡王蛇受傷需要幫助，因此才會以快遞方式寄給他，強調他們並沒有進行眼鏡王蛇的買賣交易，不過他與寄蛇的朋友最終因非法持有保護動物而遭警方起訴，眼鏡王蛇則被安置於保育中心。

眼鏡王蛇是世上體型最長的毒蛇，體長可達5.6公尺，被認為是非常危險的毒蛇之一，體色通常為黑色、米黃色、褐色、灰色等，身上還有淺黃色的環紋，主要分布於印度、大陸及東南亞一帶，毒液裡主要含有神經毒素，另外還有心臟毒素，根據阿德雷得大學臨床毒理學部門表示，若是被眼鏡王蛇咬傷，致死率高達60%，而且傷者最快可在30分鐘內斃命。